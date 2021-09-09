09 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Mathias Zanka Brentford ile anlaşmaya vardı | Son dakika transfer haberleri

F.Bahçe’den ayrıldı yeni takımı belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Fenerbahçe ile uzun pazarlıkların ardından yollarını ayıran Dnimarkalı stoper Mathias Zanka, İngiliz ekibi Brentford ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. | Son dakika spor haberleri...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Fenerbahçe'den ayrılan Danimarkalı oyuncu Mathias Zanka ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusu ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Danimarka Milli Takımı'nda 35 maçta görev alan Zanka, 2017-19 yılları arasında formasını giydiği Huddersfield Town takımıyla Premier Lig deneyimi yaşamıştı.

Fenerbahçe, 2019'da kadrosuna katmasının ardından Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag takımlarına kiraladığı Zanka'nın devam eden sözleşmesini feshetmişti.
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