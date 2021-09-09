09 Eylül 2021, Perşembe
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İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusu ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.
Danimarka Milli Takımı'nda 35 maçta görev alan Zanka, 2017-19 yılları arasında formasını giydiği Huddersfield Town takımıyla Premier Lig deneyimi yaşamıştı.
Fenerbahçe, 2019'da kadrosuna katmasının ardından Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag takımlarına kiraladığı Zanka'nın devam eden sözleşmesini feshetmişti.
Mathias Zanka Brentford ile anlaşmaya vardı | Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe ile uzun pazarlıkların ardından yollarını ayıran Dnimarkalı stoper Mathias Zanka, İngiliz ekibi Brentford ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. | Son dakika spor haberleri...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Fenerbahçe'den ayrılan Danimarkalı oyuncu Mathias Zanka ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusu ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.
Danimarka Milli Takımı'nda 35 maçta görev alan Zanka, 2017-19 yılları arasında formasını giydiği Huddersfield Town takımıyla Premier Lig deneyimi yaşamıştı.
Fenerbahçe, 2019'da kadrosuna katmasının ardından Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag takımlarına kiraladığı Zanka'nın devam eden sözleşmesini feshetmişti.
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