02 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Mergim Berisha'yı resmen açıkladı

F.Bahçe forvetini açıkladı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, forvet bölgesinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp Salzburg forması giyen Mergim Berisha'yı resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler Alman forvet ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. (FB spor haberleri)

Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak 3'te 3 yapan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Sarı lacivertliler, Mergim Berisha transferini resmen açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Mergim Berisha." ifadeleri kullanıldı.

Mergim Berisha kimdir? Nasıl bir futbolcu? haberin devamı

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