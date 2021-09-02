Fenerbahçe Mergim Berisha'yı resmen açıkladı

Süper Lig'e ve Avrupa'ya çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son olarak RB Salzburg'da forma giyen Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler Mergim Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Mergim Berisha kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor? (FB spor haberleri)