01 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Daryl Dike'tan Fenerbahçe'ye ret

Daryl Dike’tan ret
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Kanarya'nın MLS'de forma giyen golcü Daryl Dike'la da ilgilendiği iddia edilmişti. Nijerya asıllı ABD'li golcünün Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği belirtildi. 21 yaşındaki forvetin görüşme halinde olduğu İngiliz takımlarından Crystal Palace ile Leeds United'dan birine gitmek istediği kaydedildi.

Kanarya'nın MLS'de forma giyen golcü Daryl Dike'la da ilgilendiği iddia edilmişti. Nijerya asıllı ABD'li golcünün Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği belirtildi. 21 yaşındaki forvetin görüşme halinde olduğu İngiliz takımlarından Crystal Palace ile Leeds United'dan birine gitmek istediği kaydedildi.

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