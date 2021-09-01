Son dakika transfer haberleri: Daryl Dike'tan Fenerbahçe'ye ret

Kanarya'nın MLS'de forma giyen golcü Daryl Dike'la da ilgilendiği iddia edilmişti. Nijerya asıllı ABD'li golcünün Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği belirtildi. 21 yaşındaki forvetin görüşme halinde olduğu İngiliz takımlarından Crystal Palace ile Leeds United'dan birine gitmek istediği kaydedildi.

Kanarya'nın MLS'de forma giyen golcü Daryl Dike'la da ilgilendiği iddia edilmişti. Nijerya asıllı ABD'li golcünün Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği belirtildi. 21 yaşındaki forvetin görüşme halinde olduğu İngiliz takımlarından Crystal Palace ile Leeds United'dan birine gitmek istediği kaydedildi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ