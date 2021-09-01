Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye dünya yıldızı sağ bek! Serge Aurier ile görüşmeler başladı
Süper Lig'de 3'te 3 yapan Fenerbahçe'de, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor. Sağ bek arayışında olan sarı lacivertlilerden, flaş bir hamle geldi. Kanarya, Tottenham ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Serge Aurier için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de yeni sezona Adana Demirspor, Antalyaspor ve Altay galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, kalesinde gol görmezken milli araya Trabzonspor ile birlikte zirvede girdi.
Transferde hareketli günler geçiren sarı lacivertlilerin bir golcü, orta saha, sağ ve sol bek alması bekleniyor. Sarı lacivertlilerin önüne bu doğrultuda bir fırsat transferi çıktı.
Tottenham ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Serge Aurier, Kanarya'nın yeni sağ beki olabilir.
Fotomaç'ın Belçika basınından derlediği habere göre, Fenerbahçe, Fildişi Sahilli oyuncuyla görüşmelere başladı. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe bu transferde oldukça avantajlı konumda.
Daha önce Paris Saint Germain forması giyen ve 25 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tutan Aurier'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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