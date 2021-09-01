Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Diego Perotti ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırıldığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

PEROTTI'DEN AYRILIK SONRASI FLAŞ SÖZLER!

Arjantinli yıldız ayrılığının ardından sarı-lacivertlilerin paylaşımının altına yorum olarak, "Şimdi her konuda doğruları söylemekte özgürüm." ifadelerini kullandı.

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