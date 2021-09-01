01 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev Yusuf Barasi çalımı!

Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğu hedefleyen iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yolu, transferde de sürekli kesişiyor. Daha önce de bir çok transferde karşı karşıya gelen iki takım, bir transfer savaşına daha girdi. Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a kaptıran sarı lacivertliler, buna karşılık olarak Cimbom'un listesinde bulunan Yusuf Barasi için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB GS haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev Yusuf Barasi çalımı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'da şampiyon olacak kadroyu kurmak için transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev Yusuf Barasi çalımı!

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray son dönemde özellikle genç isimlere ağırlık vermiş durumda. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık karşı karşıya gelen ezeli rakipler arasında yeni bir savaş çıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev Yusuf Barasi çalımı!

Halil Dervişoğlu savaşını kaybeden sarı lacivertliler, Aslan'ın kadrosuna katmak istediği genç oyuncu Yusuf Barasi için devreye girdi. Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın altyapısında görev yapan 18 yaşındaki hücum oyuncusu ile hem Fener hem de Cimbom ilgileniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev Yusuf Barasi çalımı!

31 Ağustos Salı günü sar�� lacivertlilerin, Halil Dervişoğlu için kulübüyle anlaşmaya vardıldığı ifade edilmişti. Halil'i elinden kaçıran Kanarya, Yusuf Barasi'de hata yapmak istemiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev Yusuf Barasi çalımı!

YUSUF BARASİ KİMDİR?

Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Yusuf Barasi forvette ve sol kanatta görev yapıyor. Alkmaar'ın U19 takımında gösterdiği başarılı performans sonrası 18 yaşında olmasına rağmen U21 takımına alınan genç yetenek, 1 kez milli formayı da giydi. Yusuf Barasi, U21 Milli Takımı'mızın Kosova ve Ukrayna ile oynadığı maçlarda görev yaptı. Genç yıldız Hollanda Milli Takımı'nın da alt yaş kategorilerinde oynadı.

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