Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev Yusuf Barasi çalımı!

Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğu hedefleyen iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yolu, transferde de sürekli kesişiyor. Daha önce de bir çok transferde karşı karşıya gelen iki takım, bir transfer savaşına daha girdi. Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a kaptıran sarı lacivertliler, buna karşılık olarak Cimbom'un listesinde bulunan Yusuf Barasi için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB GS haberleri)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'da şampiyon olacak kadroyu kurmak için transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray son dönemde özellikle genç isimlere ağırlık vermiş durumda. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık karşı karşıya gelen ezeli rakipler arasında yeni bir savaş çıktı.

Halil Dervişoğlu savaşını kaybeden sarı lacivertliler, Aslan'ın kadrosuna katmak istediği genç oyuncu Yusuf Barasi için devreye girdi. Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın altyapısında görev yapan 18 yaşındaki hücum oyuncusu ile hem Fener hem de Cimbom ilgileniyor.



