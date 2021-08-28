Valbuena’dan Fenerbahçe paylaşımı

Olympiakos takımında forma giyen Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ile eşleşmeleri üzerine sosyal medya hesabından, "Çok yakında görüşürüz" paylaşımı yaptı. 36 yaşındaki yıldız, 2017-19 arasında sarı-lacivertli formayı giymişti. Antwerp'te de bir başka eski Fenerbahçeli Frey görev yapıyor.

Olympiakos takımında forma giyen Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ile eşleşmeleri üzerine sosyal medya hesabından, "Çok yakında görüşürüz" paylaşımı yaptı. 36 yaşındaki yıldız, 2017-19 arasında sarı-lacivertli formayı giymişti. Antwerp'te de bir başka eski Fenerbahçeli Frey görev yapıyor.

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