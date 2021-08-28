28 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Valbuena'dan Fenerbahçe paylaşımı

Valbuena’dan Fenerbahçe paylaşımı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Olympiakos takımında forma giyen Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ile eşleşmeleri üzerine sosyal medya hesabından, "Çok yakında görüşürüz" paylaşımı yaptı. 36 yaşındaki yıldız, 2017-19 arasında sarı-lacivertli formayı giymişti. Antwerp'te de bir başka eski Fenerbahçeli Frey görev yapıyor.

Olympiakos takımında forma giyen Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ile eşleşmeleri üzerine sosyal medya hesabından, "Çok yakında görüşürüz" paylaşımı yaptı. 36 yaşındaki yıldız, 2017-19 arasında sarı-lacivertli formayı giymişti. Antwerp'te de bir başka eski Fenerbahçeli Frey görev yapıyor.

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