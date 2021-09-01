Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, bir oyuncuda daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Uruguaylı sol kanat oyuncusu Diego Rossi'nin MLS ekibi Los Angeles FC'den bir yıllık kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Diego!" denildi.

23 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek.

İmza sonrası konuşan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, "Üzerine basarak söylemek istiyorum. Hocamız Diego Rossi'yi istedi. Diego Rossi'yi isteyen başka kulüpler de vardı. Biz atak davrandık. Diego Rossi de bizi tercih etti." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'DE OLMAK ONURDUR"

Sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Diego Rossi, "Benim için oldukça uzun bir gün oldu. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Fenerbahçe'de olmak benim için bir onurdur. Fenerbahçe'nin maçlarını geçmişte izledim. Bu sezona aldığı galibiyetlerle başladı Fenerbahçe. Kadroda iyi oyuncular var. Benim de hedefim bu iyi başlayan sezonda takıma faydalı olabilmek. Teknik direktörümüz ne görev verirse yaparım. Kanatlarda ve forvette oynayabiliyorum. Benim ana amacım takıma faydalı olabilmek. Diego Forlan, Luis Suarez ve Edinson Cavani'yi örnek alıyorum." dedi.

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