30 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Altay Fenerbahçe maçını Ömer Üründül değerlendirdi! Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia kaydetti. Sabah yazarı Ömer Üründül, Altay-Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı ifadelerde bulundu. (FB spor haberleri)

Altay Fenerbahçe maçını Ömer Üründül değerlendirdi! Son dakika spor haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.08.2021

Dün gece İzmir'de ilk yarıdaki saha içi görüntüsü tam bir kısır döngü idi... Ligin yeni takımı Altay, yeni transferleri ile iki maçta 6 puan almanın özgüveni ile hırslı bir mücadele sergiliyordu. Hücum güçleri sıfıra yakındı ama Fenerbahçe'yi bozmayı başarıyorlardı.

Altay Fenerbahçe maçını Ömer Üründül değerlendirdi! Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe domine ettiği oyunda ofansif anlamda üstünlük sağlayamıyordu. Top kayıpları da üst seviyedeydi. Tek pozisyona 43. dakikada bir kontratakta Muhammed girdi. İkinci yarının başı ise ilk devrenin tersi idi. Fenerbahçe yüksek tempo ile Altay'ı hataya zorlayacak bir baskı kurdu.

Altay Fenerbahçe maçını Ömer Üründül değerlendirdi! Son dakika spor haberleri

Kısa sürede Ferdi yoktan bir gol var etti... Kızaklayarak rakipten bir top çaldı, ondan sonra kendine pozisyon hazırlayıp çok güzel vurdu. Kısa süre sonra da Valencia takımı rahatlatan ikinci golü attı. Daha sonra Fenerbahçe 2 farklı skor avantajının rahatlığı ile oyunu rölantiye aldı.

Altay Fenerbahçe maçını Ömer Üründül değerlendirdi! Son dakika spor haberleri

Zaten Altay'ın birbiri ile uyum sağlamamış oyuncuları ile baskılı oyunda üretkenlik sağlaması mümkün değildi; öyle de oldu ve Fenerbahçe üç puanı hanesine yazdırdı. Sahanın en iyisi bir gol ve bir asistle Ferdi idi...

Altay Fenerbahçe maçını Ömer Üründül değerlendirdi! Son dakika spor haberleri

Genç Muhammed de çok koştu, iyi işler yapmak için uğraştı. 77 dakika sahada kalarak da deneyim kazandı. Fenerbahçe'de üçlü defans oturdu. Oynadıkça aralarındaki uyum da artıyor. Aslında ofansif açıdan etkili bir oyun oynandığında kazanılan duran toplarda başta Szalai olmak üzer her an gol de atabilirler.

Altay Fenerbahçe maçını Ömer Üründül değerlendirdi! Son dakika spor haberleri

Dün gece hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu da beğendim. Bir iki tane neticeye tesir etmeyen yanlış kararı oldu ama az düdükle oyunu oynatmaya çalışması önemli bir artısıydı.

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