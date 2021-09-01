01 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Royal Antwerp Fenerbahçeli Mbwana Samatta'yı kadrosuna kattı!

Samatta transferi resmen açıklandı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Belçika'nın Royal Antwerp takımı, Fenerbahçeli Mbwana Samatta'yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sarı lacivertlilerin Tanzanyalı futbolcusu geçen sezon sarı lacivertlilerde çıktığı 30 maçta 6 gol atmıştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta, resmen Antwerp'e transfer oldu.

Belçika ekibi, 28 yaşındaki forveti satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Samatta, geçen sezon sarı lacivertlilerde çıktığı 30 maçta 6 gol atmıştı.

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