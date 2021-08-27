Avrupa Ligi’ne katılmayı başaran Fenerbahçe kasasını doldurdu. 3 milyon 630 bin Euro kazanmayı garantileyen sarı lacivertlilerin, elde edilecek başarılara göre geliri artacak. Şimdi ilk hedef gruplardan üst tura çıkmak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılan Fenerbahçe, Helsinki'yi iki maçta da yenerek gruplara kalmayı başardı.

Fotomaç'ın haberine göre, sarı lacivertliler, ayakbastı parası olarak 3 milyon 630 bin Euro'yu yani 36 milyon 300 bin TL'yi kasasına koymayı garantiledi.

Gruplarda mücadele edecek Kanarya lider tamamlarsa 1.1 milyon euro bonus kazanacak. İkinci olan ekip ise 550 bin euro elde edecek. Avrupa Ligi'nde alınacak her galibiyete 630 bin Euro veriliyor. Beraberliğe ise 210 bin euro ödeniyor. Fenerbahçe son 16 turuna çıkması durumunda 1.2 milyon Euro alacak.

Çeyrek finale yükselene 1.8, yarı finale ise 2.8 milyon Euro verilecek. Finalist ekibe 4.6 milyon Euro, finali kazanana 4 milyon Euro ödenecek.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren ekip, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edecek.

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