Son dakika spor haberi: Fenerbahçe kasayı doldurdu! İşte o rakam
Avrupa Ligi’ne katılmayı başaran Fenerbahçe kasasını doldurdu. 3 milyon 630 bin Euro kazanmayı garantileyen sarı lacivertlilerin, elde edilecek başarılara göre geliri artacak. Şimdi ilk hedef gruplardan üst tura çıkmak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılan Fenerbahçe, Helsinki'yi iki maçta da yenerek gruplara kalmayı başardı.
Fotomaç'ın haberine göre, sarı lacivertliler, ayakbastı parası olarak 3 milyon 630 bin Euro'yu yani 36 milyon 300 bin TL'yi kasasına koymayı garantiledi.
Gruplarda mücadele edecek Kanarya lider tamamlarsa 1.1 milyon euro bonus kazanacak. İkinci olan ekip ise 550 bin euro elde edecek. Avrupa Ligi'nde alınacak her galibiyete 630 bin Euro veriliyor. Beraberliğe ise 210 bin euro ödeniyor. Fenerbahçe son 16 turuna çıkması durumunda 1.2 milyon Euro alacak.
Çeyrek finale yükselene 1.8, yarı finale ise 2.8 milyon Euro verilecek. Finalist ekibe 4.6 milyon Euro, finali kazanana 4 milyon Euro ödenecek.
Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren ekip, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası