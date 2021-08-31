Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, takımın başına gelişinden bu yana çıktığı 11 maçta kendini taraftarlara kabul ettirmeyi başardı. Bir çok futbolcunun performansını yükselten Portekizli teknik adamın, özel olarak ilgilendiği isim ise Ferdi Kadıoğlu oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın prensi Ferdi Kadıoğlu oldu. Hollanda U21'in değişmez oyuncularından biri olan ve 2018 yazında 1.4 milyon euro bonservisle NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız 3 yılda şans bulmakta güçlük çekmişti.

Transfer olduğu 2018/19'da tek bir Süper Lig maçında dahi oynatılmayan Ferdi Kadıoğlu, sadece Giresunspor'a karşı oynanan kupa maçında 13 dakika süre bulabilmişti. U21 Süper Lig'de 10 maçta görev alan Ferdi, gol atamamış ve asist yapamamıştı.

2019/20'de Ersun Yanal'ın gözüne girmeye başlayan Ferdi, çoğu sonradan olmak üzere 23 Süper Lig maçında şans buldu ve 4 gol atıp 4 asist yaptı. Kupada sürekli forma giyen Ferdi, 8 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı. Yavaş yavaş temposunu artıran Ferdi'nin saha içinde de özgüveninin yükseldiği de göze çarptı. Ferdi, sezonu toplam 1538 dakikayla kapattı.

2020/21 sezonuna büyük transferler ve mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de Ferdi'nin aldığı süre düşüş gösterdi. Rotasyonda kendine yer bulmakta zorlanan Ferdi, 5 değişiklik hakkının olmasıyla birlikte daha çok maçta süre aldı ama dakikaları düştü. Ligde sadece 718 dakika süre bulabilen genç oyuncu, 1 gol atıp 2 asist yaptı. Kupada ise 4 maçta oynayıp 2 asist yaptı.

Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle birlikte Ferdi Kadıoğlu için 'Kiralanabilir, satılabilir' dedikoduları da çıkmaya başladı. Ancak, Portekizli teknik adam Ferdi konusunda 'Kesinlikle göndermeyin' raporunu verdi.

Birçok rolde oynayabilir, esnek, yetenekli ve savaşçı bir takım isteyen Pereira, sürpriz bir şekilde 3-4-2-1'in sol kanadında Ferdi'ye görev verdi. 5 resmi maçın 4'ünde Ferdi'yi ilk 11'e yazan Pereira, Helsinki ile oynanan ilk maçta ise rotasyon icabı genç oyuncuya 11'de yer vermedi ancak son 36 dakika oyuna sürdü.

Ferdi Kadıoğlu, üst üste aldığı sürelerden sonra saha içerisinde de daha özgüvenli hale geldi. Altay deplasmanında kendi çabalarıyla topu kapan, üstüne rakip oyunculardan sıyrılan Ferdi, ceza sahası dışından golünü attı. Ardından Enner Valencia'nın golünde de asisti yapan Ferdi, 3 puanı getiren isim oldu.

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