31 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde harekete geçti! Gündemde yıldızlar var...

Yaz transfer dönemini oldukça temkinli geçiren Fenerbahçe, daha önce Min-Jae Kim, Burak Kapacak, Serdar Dursun ve Çağtay Kurukalıp'ı transfer etti. Sarı lacivertliler transfer döneminin son günlerinde adeta vites arttırdı. İlk olarak forvet bölgesi için Diego Rossi'yi transfer eden Kanarya, yıldız isimleri de peş peşe açıklamayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde harekete geçti! Gündemde yıldızlar var...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

Fenerbahçe transferde bombaları art arda patlatmaya hazırlanıyor. İstanbul ekibi, Borussia Dortmund'dan sol bek Nico Schulz, Royal Antwerp'ten sağ bek Aurelio Buta, forvet bölgesi için ise Lyon'un yıldızı Moussa Dembele ve Beijing Guoan'da oynayan Cedric Bakambu ile görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde harekete geçti! Gündemde yıldızlar var...

Yeni Asır'ın haberine göre; Arsenal forması giyen Sead Kolasinac'tan istediği sonucu alamayan F.Bahçe, Dortmund'da forma giyen Schulz'u gündemine aldı. Alman sol bekin takımdan ayılacağı konuşulurken Türk arkadaşlarından F.Bahçe hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde harekete geçti! Gündemde yıldızlar var...

FORVETE İKİ ADAY VAR
Fenerbahçe sağ bek Aurelio Buta'nın ise 3 aydır peşinden koşuyor. Sarı-lacivertli ekip, Anterp'in 24 yaşındaki yıldızı için şartları zorluyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde harekete geçti! Gündemde yıldızlar var...

Kanarya, forvet bölgesi için ise aday sayısını ikiye düşürdü. Lyon'da forma giyen Moussa Dembele ilk tercih olsa da kulübüyle yapılan pazarlıklar zorlu geçiyor. Diğer yandan Cedric Bakambu eğer Beijing Guoan'dan bonservisini alabilirse, imza için hazır olacak.

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