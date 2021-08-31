Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde harekete geçti! Gündemde yıldızlar var...

Yaz transfer dönemini oldukça temkinli geçiren Fenerbahçe, daha önce Min-Jae Kim, Burak Kapacak, Serdar Dursun ve Çağtay Kurukalıp'ı transfer etti. Sarı lacivertliler transfer döneminin son günlerinde adeta vites arttırdı. İlk olarak forvet bölgesi için Diego Rossi'yi transfer eden Kanarya, yıldız isimleri de peş peşe açıklamayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Yeni Asır'ın haberine göre; Arsenal forması giyen Sead Kolasinac'tan istediği sonucu alamayan F.Bahçe, Dortmund'da forma giyen Schulz'u gündemine aldı. Alman sol bekin takımdan ayılacağı konuşulurken Türk arkadaşlarından F.Bahçe hakkında bilgi aldığı öğrenildi.