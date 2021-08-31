31 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Hidemasa Morita'nın kulübü Santa Clara ile prensipte anlaşmaya vardı

Transferde sevindiren haber! Morita ile anlaşma sağlandı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

Fenerbahçe bir süredir görüşmelerini devam ettirdiği Hidemasa Morita transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler Japon oyuncu ve kulübü Santa Clara ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Hidemasa Morita transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler daha önceden masaya oturduğu ancak yüksek bonservisi nedeniyle anlaşma sağlayamadığı Santa Clara ile el sıkıştı. Fenerbahçe, Hidemasa Morita transferinde Portekiz kulübüne sunmak adına takas formulünü de düşünüyor.

F.Bahçe'de Morita gelişmesi! Anlaşma sağlandı

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