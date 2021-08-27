Kısa süre sonra da Valencia güzel bir ikinci gol attı. Bundan sonra skor avantajıyla rahatlayan F.Bahçe rehavete girince Helsinki bir gol buldu. Bu golden sonra takımı tekrar oyuna döndü. İkinci yarının da hakimiydi. Bunun sonucunda üçüncü gol geldi. Ama bir paragraf açayım. Bu hazırlığıyla ve bitirişiyle mükemmel bir goldü. Sonra yine doğal olarak tempo düşüp takım rahatlayınca ve oyuncu değişikliğiyle düzen de bozulunca Helsinki'den bir gol daha geldi. Tekrar hareketlenen F.Bahçe işi noktaladı...