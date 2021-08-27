Son dakika spor haberi: Spor yazarları Helsinki-Fenerbahçe maçını yorumladı!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki'yi 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından spor yazarları çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)
GÜRCAN BİLGİÇ - MESAJLARIN GECESİ
Enner Valencia 52'de attığı estetik golüyle skoru 3-1 yaptı ve aslında maçın bitiş düdüğünü çaldı. Sonrasında iki taraf zamanı kendi lehine nasıl daha iyi kullanırım taktiğine geçti. Sakatları ve bonservis mağdurları nedeniyle gençler yine kulübede yerlerini aldılar. Gustavo stopere geçti, Sosa ve Zajc merkezi tuttu. Sonrasında Valencia'nın imza günü başladı.
Elbette Nazım Sangare'nin 60 metrelik müthiş bir deparla auta giden topu çizgide yakalamasıyla birleşen ustalıktı bu. Bu ikili üçüncü golü de ürettiler. Kadıköy'deki sıkıntılı dakikalarla geçen ilk maçın endişelerini de rafa kaldırıp, playoff'un keyfini, hazırlık maçı tadında geçtiler.
Defans arkasına özellikle Szalai ile toplar kullanarak, oyunu sete döndürmek yerine direkt kaleye hareketlenin anlayışla, ön tarafta coşkulu baskı yapmasıyla Fenerbahçe tehdit eden karakterine geri döndü. Bu maç nasıl oynayacağının son belgesiydi. Oyuncular değişecek ama tavır aynı.
Helsinki'nin iki golü, iki devrede bulduğu tek pozisyon geldi. Kaleci Altay'ın yere yatmadığını, sahasında beklerken Fenerbahçe'nin takım olarak pozisyon vermediğinin de altını çizelim. Valencia, Finlandiyalılar da heves de bırakmadı, hırs da.
Ama 80'den sonra, Fatih'in (18) de oyuna girmesiyle, Fenerbahçe'nin ön tarafı Arda (16) ve Muhammed (20) ile 18 yaş ortalamasına geldi. Bu çocuklar bir tane kendileri attılar, bir tane de rakibe kendi kalesine attırdılar. Sadece beş gollü bir zafer gecesi değildi yaşanan, birbirini kucaklayan oyuncuların kalplerini taraftarla birleştirmesiydi.
Üç resmi maçta kalesini gole kapatan takımın iki tane birden yemesi aslında sürpriz değil. Daha önceki maçların kahramanı Altay oluyordu. Bir bakıma "gol yememe" serisi takımda baskı da yaratabilirdi. Bundan kurtuldular. Kazanmanın, tur atlamanın öne geçtiği bir maçtı bu. Sakatlar, eksikler, tamamlanmayan transfer hamleleri varken, iyi – kötü tartışılmaz.
EMRE BOL - KEYF EDELİM!
Pereira'nın en çok hoşuma giden tarafı nedir biliyor musunuz? Ağlamaması! Sürekli transfer isteyen, olmayınca da bütün kötü sonuçları buna bağlayan teknik direktörlerden bıktım usandım. Önceki döneminde birçok hata yapmasına rağmen şimdilerde çözüm üretmeye çalışan bir Pereira görüyorum. Hataları var mı var! Lakin sadece "ağlamaması" bile benim için çok önemli.
Helsinki karşısında mücadele gücü düşük ama ayağı iyi oyuncularla çıkmak doğru bir karardı. Seviyesi Fenerbahçe'nin çok altında olan rakibe bu tip oyuncularla çıkmak sonuç almayı kolaylaştırdı.
Tabii ki gecenin yıldızı Valencia… Kanat forvetten direk santrfora evrildi resmen. Zaten golcülük mayasında var. Amaaaa… Valencia'nın attığı goller takımdaki santrfor sıkıntısını aman ha unutturmasın. Zaten Valencia atıyor, golcü transferi yapmayalım düşüncesi inanın Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eder.
Tabii Bilardocu Nazım Sangare'yi es geçmeyelim. Yaptığı asistler inanın golü atana bir şey bırakmıyor! Sadece orada olman yetiyor. Zor goller atan Fenerbahçe kolay goller yiyor. Esas sıkıntı da bence burada. Seviyesi düşük takımlar karşısında belki iş yapabilirsin. Ama sarı-lacivertliler bizim ligde sıkıntı yaşar diye düşünüyorum.
Neyse olumsuzu konuşmak istemiyorum bu gece… Avrupa'da hat-trick yapan forvete, gol atan gence, kendi kalesine gol atan rakibe aç kalmışım! Bırakalım her şeyi keyfini çıkaralım. Kendimize keyf edelim.
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