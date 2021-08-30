30 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Hidemasa Morita'nın kulübüden flaş açıklama! Fenerbahçe ve transfer... | FB haberleri

Morita’nın kulübüden flaş açıklama! Fenerbahçe ve transfer...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe, Japon orta saha Hidemasa Morita ile anlaşmıştı. Transferi iptal olan futbolcunun kulübü Santa Clara'dan açıklama geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşma sağladığı Japon orta saha Hidemasa Morita'nın kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile parasal konularda anlaşılamadığı için Hidemasa Morita transferi gerçekleşmemiştir." ifadelerine yer verildi.

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