Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe, Japon orta saha Hidemasa Morita ile anlaşmıştı. Transferi iptal olan futbolcunun kulübü Santa Clara'dan açıklama geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşma sağladığı Japon orta saha Hidemasa Morita'nın kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile parasal konularda anlaşılamadığı için Hidemasa Morita transferi gerçekleşmemiştir." ifadelerine yer verildi.

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