Fenerbahçe'ye bir süredir görüşmelerinin sürdürdüğü Hidemasa Morita transferinde kötü haber geldi. Sarı lacivertliler Japon oyuncunun transferi için kulübü Santa Clara ile maddi konularda anlaşma sağlayamadı.

Fenerbahçe, bir süredir görüşme sağladığı Hidemasa Morita transferinde mutlu sona ulaşamadı. Sarı lacivertliler, Japon oyuncunun transferi için kulübü Santa Clara ile maddi konularda anlaşamadı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı...

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