30 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Hidemasa Morita transferinde flaş gelişme! Kulübü Santa Clara ile anlaşma sağlanamadı

F.Bahçe’ye kötü haber! Transfer iptal oldu
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Fenerbahçe'ye bir süredir görüşmelerinin sürdürdüğü Hidemasa Morita transferinde kötü haber geldi. Sarı lacivertliler Japon oyuncunun transferi için kulübü Santa Clara ile maddi konularda anlaşma sağlayamadı.

Fenerbahçe, bir süredir görüşme sağladığı Hidemasa Morita transferinde mutlu sona ulaşamadı. Sarı lacivertliler, Japon oyuncunun transferi için kulübü Santa Clara ile maddi konularda anlaşamadı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı...

F.Bahçe'ye kötü haber! Transfer iptal oldu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında flaş F.Bahçe sözleri! 2009/10’dan bu yana... Canlı yayında flaş F.Bahçe sözleri! "2009/10'dan bu yana..."
Kanarya’nın yeni transferi İstanbul’a geliyor! Kanarya'nın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
Toroğlu’dan çok konuşulacak sözler! Mesut maçtan önce Pereira’ya... Toroğlu'dan çok konuşulacak sözler! "Mesut maçtan önce Pereira'ya..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör