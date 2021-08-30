"TÜRKİYE'DEN KİMSE TEMAS KURMADI"

Radyospor'a konuşan Nando, adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncuyla ilgili "Herhangi bir gelişme yok. Gördüğüm kadarıyla Edinson, Manchester United'da kalacak. 1 yıl daha kontratı var. Şu ana kadar Türkiye'den kimse benimle temas kurmadı" dedi.