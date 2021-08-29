31 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Altay - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu!

F.Bahçe’nin ilk 11’i belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Lige iyi bir başlangıç yapan Altay ile Fenerbahçe, İzmir Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia

ALTAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Fenerbahçe maçı 29 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALTAY - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

18 YIL SONRA LİGDE İLK MAÇ!

Süper Lig'de Altay ile 18 yıl sonra karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2009 yılında konuk ettiği İzmir ekibini 3-0 yenmişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 82 karşılaşmada sarı lacivertli ekip 48 galibiyet alırken, Altay 9 kez kazandı. İki takım 25 kez berabere kaldı.

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