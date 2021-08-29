Kanarya galibiyet aşkına! işte Altay - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, İzmir deplasmanından galibiyetle ayrılarak milli araya moralli girmek istiyor. Ligdeki ilk iki maçını kazanan Altay ise taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte Altay - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri... (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Sezona müthiş bir başlangıç yapan Altay'a konuk olacak sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada galibiyet serisini sürdürmeyi planlıyor.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Pelkas ve Serdar Dursun, bu maçta forma giyemeyecek.
Son idmanda takımdan ayrı çalışan Serdar Aziz'in durumu maç saatinde belli olacak. Ev sahibi Altay'da ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
ALTAY - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ
ALTAY - Lis, Cebrail, Thiam, İbrahim, Murat, Naderi, Kappel, Poko, Pinares, Rodriguez, Bamba
FENERBAHÇE - Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Gustavo, Sosa, Osayi, Ferdi, Mesut, Mert, Valencia
83. RANDEVU
Sarı-lacivertliler Süper Lig tarihinde Altay ile bugün 83. kez rakip olacak. Ligde 18 yıl sonra karşılaşacağı Altay'a karşı 48 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, 9 yenilgi, 25 de beraberlik aldı. Kanarya, 135 kez ağları sarsarken, kalesinde 65 gol gördü.
DENİZLİ'NİN 19. SINAVI
Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, eski takımına karşı 19. kez rakip olacak. 71 yaşındaki hoca G.Saray, Kocaeli, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın başında sarı-lacivertlilere karşı 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası