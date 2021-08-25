Son dakika spor haberi: Forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler yeniden Vedat Muriqi'ye çevrildi!
Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken Fenerbahçe, forvet bölgesi için yoğun mesai harcıyor. Sarı lacivertliler, Aleksander Sörloth'ta mutlu sona ulaşamamasının ardından rotasını yeniden eski yıldızı Vedat Muriqi'ye çevirdi. Öte yandan İtalyan ekibi Lazio'da da flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Listedeki isimlerden Aleksander Sörloth'un Real Sociedad'a kiralanmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme yine aynı isim geldi: Vedat Muriç… Fotomaç'ın haberine göre; 17.5 milyon euro bedelle gittiği Lazio'da beklentilerin altında kalan Kosovalı yıldız ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Forvet transferi yapmayı hedefleyen İtalyan ekibinin listesindeki isimlerden birine imza attırması halinde Muriç'in ayrılmasına izin verecekleri ileri sürüldü. Eski yıldızını satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen yönetimin tüm şartları zorladığı da kaydedildi.
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