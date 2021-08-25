Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Japon orta saha! Vitor Pereira da onu istiyor
Yaz transfer döneminin son günlerinde çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, forvet, kanat bek ve orta saha bölgelerine takviyeler yapmak istiyor. Sarı lacivertliler bir çok yıldız oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken orta saha bölgesini Japon futbolcu Hidemasa Morita ile güçlendirmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de 3'lü savunmayı tercih eden Pereira, orta alana savaşçı bir ismin alınması için yönetime ısrarcı davranıyor. Ozan Tufan'ın da Watford'un yolunu tutmasının ardından bu bölgeye transfer yapması beklenen sarı-lacivertlilerin Hidemasa Morita'ya göz diktiği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya, merkezde ve ön liberoda oynayan 26 yaşındaki Japon yıldız için kulübü Santa Clara'nın kapasını çaldı. Maliyeti nedeniyle Moussa Sissoko transferinden vazgeçen Fenerbahçe'nin Morita konusunda somut adımlar attığı öğrenildi.
PEREİRA ONU İSTİYOR
Teknik direktör Pereira, ısrarcı olduğu Japon futbolcu ile daha önce 4 kez rakip oldu. Portekizli teknik adamın Shanghai'yi çalıştırdığı dönemde Morita'nın formasını giydiği Japon Kawasaki ile 4 kez karşılaşırken, genç orta saha bu maçların 3.'ünde de ilk 11'de görev yaptı. Pereira'nın oynattığı sistemde savunmadan hücumlara çıkışlarda Morita'nın takıma büyük güç katacağını inandığı ve yönetime baskı yaptığı öğrenildi. Portekiz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Japon futbolcunun kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak baktığı ileri sürülüyor.
HIRSLI VE ENERJİK
Son dönemdeki performansıyal Japonya Milli Takımı'na da yükselen Morita, orta saha merkez, ön libero ve sağ bek olarak da görev yapıyor. Sağ ayaklı oyuncu, hırsı ve bitmeyen enerjisiyle öne çıkıyor. Savunmada top kapma özelliğiyle de dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, takımını ileriye hızla çıkmasını sağlıyor.
Profesyonel kariyerinde Kawasaki Frontale ve Santa Clara formaları giyen Morita, 137 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandıran Japon futbolcu, 7 de asist yaptı. Kariyerinde kırmızı görmeyen 26 yaşındaki oyuncu, 12 kez sarardı.
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