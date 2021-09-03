03 Eylül 2021, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Fenerbahçe'den ayrılan Nabil Dirar Kasımpaşa'ya imza attı!

F.Bahçe’den ayrılan Dirar resmen Kasımpaşa’da!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan ve sarı-lacivertlilerden ayrılan Nabil Dirar, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya transfer oldu. Cezayirli oyuncu yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılan Nabil Dirar'ı kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Faslı kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

İşte o açıklama:

"Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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