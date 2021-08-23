23 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Altay Bayındır kalede geçit vermedi!

Altay Bayındır geçit vermedi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Süper Lig'de bu sezon 2 maça çıkan Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 Antalyaspor'u ise 2-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, kalesine gelen 11 şutun tamamını kurtararak geçit vermedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi başladı.

23 yaşındaki genç file bekçisi, Süper Lig'de bu sezon oynadığı iki maçta kalesine gelen 11 isabetli şutun tamamını kurtardı.

İlk haftada oynanan Adana Demirspor mücadelesinde tam 7 kurtarışa imza atan Altay Bayındır, Antalyaspor karşısında ise kalesine gelen 4 isabetli şutta rakiplerine gol izni vermedi.

Yıllar sonra gelen itiraf! haberin devamı

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