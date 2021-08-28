İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda konuk olduğu Manchester City'e 5-0 mağlup olan Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Bu sezon çıktığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrılan ve Premier Lig tarihinde ilk kez ilk 3 maçından puansız ayrılan Londra ekibinde Arteta'ya bir tepki de eski öğrencisi Mesut Özil'den geldi.

Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından İspanyol teknik direktörün sık sık kullandığı "Trust the process" (Sürece güvenin) sözünü paylaşarak kırık kalp ve üzgün surat emojisi koydu. Tecrübeli oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

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