28 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'den Mikel Arteta'ya gönderme

Mesut Özil’den Mikel Arteta’ya gönderme
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, eski takımı Arsenal'in Premier Lig'de Manchester City'e 5-0 mağlup olmasının ardından İngiliz ekibini çalıştıran eski hocası Mikel Arteta'ya flaş bir göndermede bulundu. Yıldız futbolcunun paylaşımı, kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda konuk olduğu Manchester City'e 5-0 mağlup olan Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Bu sezon çıktığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrılan ve Premier Lig tarihinde ilk kez ilk 3 maçından puansız ayrılan Londra ekibinde Arteta'ya bir tepki de eski öğrencisi Mesut Özil'den geldi.

Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından İspanyol teknik direktörün sık sık kullandığı "Trust the process" (Sürece güvenin) sözünü paylaşarak kırık kalp ve üzgün surat emojisi koydu. Tecrübeli oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

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