28 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Altay maçı kamp kadrosu belli oldu!

F.Bahçe’nin İzmir kafilesi belli oldu! Eksik isimler...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 Giriş Tarihi: 28.08.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Altay'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerin İzmir kafilesi belli oldu. Sarı lacivertlilerde, İrfan Can Kahveci, Filip Novak, Serdar Dursun ve Dimitrios Pelkas kadroda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin, 21 kişilik İzmir kafilesinde sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Filip Novak yer almadı. Sarı lacivertlilerde ayrıca lisansı henüz çıkmayan Burak Kapacak da kafileye dahil edilmedi.

İŞTE F.BAHÇE'NİN KAMP KADROSU:

Altay, Berke, Ertuğrul, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Nazım Sangare, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Fatih Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Melih, Valencia, Samatta

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