Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Antalyaspor maçının ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki ile oynanan mücadelede hat-trick yaparak sarı-lacivertlilerin gruplara kalmasında başrol oynayan Enner Valencia, forvet yokluğunda takımının en büyük gol umudu oldu. Ekvadorlu oyuncu, "Golcü transferi yoksa ben varım" mesajı verirken, camianın yüreğine su serpti. (FB spor haberi)

Sarı-lacivertlilerin 5-2 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı Helsinki maçının kahramanı Enner Valencia oldu. Tecrübeli futbolcu, hat-trick yaparak "Golcü transferi yoksa ben varım" mesajı verirken, başta yönetim olmak üzere camianın büyük kısmına rahat bir nefes aldırdı. "Atom Karınca" lakaplı 31 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, Altay maçında da Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu durumunda.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sabah'ın haberine göre; başkan Ali Koç ve ekibi transferin bitimine 12 gün kala başta santrfor olmak üzere birçok bölge için yoğun görüşmeler yapıyor. Fenerbahçe'nin şu an için imza aşamasına getirdiği bir golcü yok. Ancak birkaç aday üzerinde pazarlıklar devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira dört gözle yeni forveti beklerken bu süreçte kariyerinde ilk kez hattrick yapan Enner Valencia ile yola devam edecek.

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