Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Takıma onu aşıladı
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan ve takımda sistem değişikliğine giderek başarılı olan Vitor Pereira, genç oyuncuların yanı sıra ıskartaya çıkanları da takıma kazandırdı. Portekizli teknik adam ayrıca hırsını da takıma aşıladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı esiyor. Takıma sanki sihirli bir değnekle dokunan Portekizli teknik adam Fenerbahçe'ye bambaşka bir çehre kazandırdı. Genç oyunculardan yıldız adayı çıkartmayı başaran Portekizli ıskartaya çıkanları da kazandı. Kendine olan hırsı takıma da aşıladı.
GENÇ OYUNCULAR YILDIZ ADAYI OLDULAR
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de Pereira sayesinde gençlik rüzgarı esiyor. Kiralanmak üzereyken Muhammed Gümüşkaya için "Takımda kalsın" dedi. Helsinki'ye gol attı. 16 yaşındaki Arda Güler'i en kritik anlarda sahaya sürdü. Antalya maçında asist yaptı. Son olarak da 18'lik Fatih Şanlıtürk'ü oynattı. O da gol attı. Gençler onu çok sevdi!
ISKARTAYA ÇIKANLARI KAZANDI
Geçtiğimiz sezon takımda ıskartaya çıkan Gustavo, Zajc, Samatta, Ferdi ve Tisserand Pereira ile 2. baharlarını yaşamaya başladılar. Oyuncularından hangi bölgede hangi performansı alacağını iyi hesap eden Pereira, bu analizinin karşılığını aldı. Üstelik tüm bunları 3-4-3 gibi yepyeni bir sistemde başardı.
KENDİNDE OLAN HIRSI TAKIMA AŞILADI
Pereira hem antrenmanlarda hem de maçlarda hırsıyla dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam aynı zamanda çok iyi bir öğretmen. Oyuncusundan hangi durumda nasıl pozisyon alacağını nasıl müdahale edeceğini tek tek anlatıyor. Hırsını oyuncularına aşılayan Pereira hücumda ve savunmada takımına derece atlattı.
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