Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’de Vitor Pereira fırtınası! Takıma onu aşıladı

GENÇ OYUNCULAR YILDIZ ADAYI OLDULAR

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de Pereira sayesinde gençlik rüzgarı esiyor. Kiralanmak üzereyken Muhammed Gümüşkaya için "Takımda kalsın" dedi. Helsinki'ye gol attı. 16 yaşındaki Arda Güler'i en kritik anlarda sahaya sürdü. Antalya maçında asist yaptı. Son olarak da 18'lik Fatih Şanlıtürk'ü oynattı. O da gol attı. Gençler onu çok sevdi!