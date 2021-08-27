Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan Guiza detayı! (Fb haberleri)
Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Helsinki'yi 5-2 mağlup ederek gruplara kaldı. Mücadelede hat-trick yapan Valencia ise ilginç bir istatistiğe imza attı. İşte o detay... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Helsinki'yi deplasmanda 5-2 mağlup ederek gruplara kalma başarısı gösterdi. Süper Lig'in ilk haftasındaki Adana Demirspor karşılaşması ve HJK Helsinki ile İstanbul'da oynanan ilk maçta sakatlıktan ötürü forma giyemeyen Enner Valencia, karşılaşmada attığı 3 golle başarının en önemli mimarlarından olurken, Ekvadorlu oyuncu bu performansıyla 12 yıl sonra bir ilke de imza attı.
AVRUPA'DA SON HAT-TRICK YAPAN İSİM GUIZA'YDI
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında hat-trick yapan son futbolcusu Daniel Güiza'ydı. İspanyol forvet, 2009 yılında Honved karşısında 3 gol atmıştı. OPTA verilerine göre Enner Valencia, Helsinki karşısında hat-trick yaparak 12 yıl sonra bu başarıya imza atan ilk futbolcu oldu.
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