Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda HJK Helsinki'yi geçerek adını gruplara yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde, kadro dışı bırakıldığı açıklanan Caner Erkin ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, 4 Ağustos'ta Caner Erkin'in kadro dışı bırakıldığını açıklanmıştı. Bu süreçte takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren tecrübeli sol beke Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor ilgilenmişti. Ancak kadro dışı kaldıktan sonra herhangi bir teklifi değerlendirmeyen 32 yaşındaki futbolcunun, affedilip yeniden takımdaki yerini alabileceği öğrenildi. Sarı- lacivertliler ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Caner'in sarı-lacivertlilerde kalmayı istediği belirtildi.

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