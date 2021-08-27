Fenerbahçe takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Fatih Yiğit Şanlıtürk 2003 doğumlu genç biri olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takımda orta sahasının geleceği olarak görülen 18 yaşındaki futbolcu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, Fenerbahçe'nin gelecek vaadeden oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün kariyeri...

1 Ocak 2003 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Futbola, Bakırköy Aslanspor alt yapısında başladı. 23 Kasım 2020'de Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı.

11 Ocak 2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı oynanan maçın 86. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna girerek Fenarbahçe forması ile ilk resmi maçına çıktı.

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