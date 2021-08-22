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FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kolasinac'ta mutlu son

Kolasinac’ta mutlu son
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Fenerbahçe, uzun süredir temas halinde olduğu Sead Kolasinac transferini bitirdi. Sarı-lacivertlilerin bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu İngiliz ekibi Arsenal ile kontratını fesheden Boşnak futbolcu ile 3 senelik anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe, uzun süredir temas halinde olduğu Sead Kolasinac transferini bitirdi. Sarı-lacivertlilerin bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu İngiliz ekibi Arsenal ile kontratını fesheden Boşnak futbolcu ile 3 senelik anlaşma sağlandığı öğrenildi. Yıllık 1.8 milyon euro'ya el sıkışıldığı iddia edilen 28 yaşındaki sol bekin kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi.
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