23 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de öncelik Dembele'de

Öncelik Dembele
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarcı olduğu forvet transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. İlk tercihi Lyon forması giyen Moussa Dembele olan Fenerbahçe'nin alternatifleri arasında Leipzig'ten Hee Chan Hwang yer alıyor.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarcı olduğu forvet transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. İlk tercihi Lyon forması giyen Moussa Dembele olan Fenerbahçe'nin alternatifleri arasında Leipzig'ten Hee Chan Hwang yer alıyor. Ayrıca Kanarya'nın Tottenham'ın kadrosunda düşünmediği ön libero Moussa Sissoko için de temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.
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