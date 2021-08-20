Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Diego Perotti Genoa yolcusu!
Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Roma'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Diego Perotti ile yollar ayrılıyor. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Arjantinli oyuncu, 5 yıl önce veda ettiği Genoa'ya geri dönüyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan transferleri arasında yer alan Diego Perotti'nin yeni takımı belli oluyor.
4 MAÇTA 3 GOL ATMIŞTI
Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan ancak Süper Lig'de forma giydiği sadece 4 maçta 3 gol birden atan Arjantinli yıldız, 2016'da veda ettiği Genoa'ya dönüyor.
SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİYOR
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Perotti'nin kontratını feshetmeye hazırlandığını ve eski takımı Genoa'ya döneceğini yazdı.
TARAFTARLARIN İÇİNDE UKDE KALDI
Geride bıraktığımız sezonda Emre Belözoğlu'nun takıma kattığı isimler arasında taraftarları en fazla heyecanlandıran isimlerin başında gelen Diego Perotti, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamasa da oynadığı kısa sürede gösterdiği müthiş performansla dikkat çekmişti. Sarı-Lacivertlilerin yeterince faydalanamadığı Arjantinli yıldız, taraftarların içinde bir ukde olarak kalacak.
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