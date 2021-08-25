25 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kamp kadrosu belli oldu!

F.Bahçe’nin Helsinki maçı kamp kadrosu belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 Giriş Tarihi: 25.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında HJK Helsinki'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin maç kafilesi belli oldu. Sakatlıkları nedeniyle ilk maçın kadrosunda yer almayan Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia kafilede yer aldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia kafileye dahil edildi.

İşte Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosu:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia.

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