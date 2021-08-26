Kanarya tur için sahada! İşte Helsinki - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında Helsinki ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşından avantajlı bir skorla ayrılarak gruplara kalmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de kritik maç için geri sayıma geçilirken, teknik direktör Vitor Pereira sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Helsinki - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bu akşam deplasmanda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla karşılaşacak. Bolt Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği mücadeleyi TV8 naklen yayımlayacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe her türlü galibiyet ve beraberliklerde gruplara kalacak. Tek farklı yenilirse maç uzayacak. İki ve daha farklı mağlup olması halinde ise Helsinki turu geçen taraf olacak.

HELSINKI - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

HJK HELSINKI: Tannander, Saksela, Moren, Daniel, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku, Roope, Valencic

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Serdar, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Zajc, Valencia

232

Avrupa arenasında 232. maçına çıkacak Kanarya, şimdiye kadar 85 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 yenilgi aldı. 285 gol atıp, kalesinde 338 gol gördü.

8

Pereira'nın Fenerbahçe ile Avrupa karnesi ise başarılı. Portekizli hoca sarı-lacivertli ekibin başında 17 maçın 8'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı; sadece 4 kez kaybetti.



6

Sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı son 6 Avrupa kupası maçında galip gelemedi. 5 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Kanarya deplasmandaki son galibiyetini 27 Temmuz 2017'de 2-1'lik skorla Sturm Graz karşısında aldı.

VALENCIA FORVETTE

Mbwana Samatta ve Serdar Dursun'un yokluğunda Fenerbahçe'de bugün forvette Enner Valencia yer alacak. UEFA listesine yazılmayan Min Jae Kim'in yerine ise savunmada Serdar Aziz oynayacak. Mesut Özil de ilk 11'de forma giyecek.

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