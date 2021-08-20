UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı. Sarı Lacivertli ekibe galibiyeti getiren gol, 20 yaşındaki orta saha Muhammed Gümüşkaya'dan geldi.

Fenerbahçe forması altında çıktığı ilk Avrupa maçında ilk golünü atmayı başaran Muhammed, karşılaşmanın ardından Arda Güler ve Vitor Pereira ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymek istediğini vurgulayan genç solak, ''Ben Fenerbahçeli doğdum. Benim hayallerim burada kupa kazanmak ve burada yıllarca forma giymek. Yarınla birlikte bu gol benim için burada kalacak ve daha fazla çalışacağım. Her zaman gelişmek zorundayım. Bu gol bugünde kaldı, yarın yeni bir gün.'' ifadelerini kullandı.

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