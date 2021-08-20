20 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya: Hayallerim burada kupa kazanmak

Hayallerim burada kupa kazanmak!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.08.2021

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Kanaryai, genç yıldızı Muhammed Gümüşakaya'nın golü ile maçtan galip ayrıldı. Muhammed Gümüşkaya, Helsinki maçı sonrası teknik direktör Vitor Perieira ve takım arkadaşı Arda Güler ile basın toplantısı düzenledi. 20 yaşındaki orta saha yaptığı açıklamada, "Ben Fenerbahçeli doğdum. Benim hayallerim burada kupa kazanmak ve burada yıllarca forma giymek" dedi. İşte o sözler... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı. Sarı Lacivertli ekibe galibiyeti getiren gol, 20 yaşındaki orta saha Muhammed Gümüşkaya'dan geldi.

Fenerbahçe forması altında çıktığı ilk Avrupa maçında ilk golünü atmayı başaran Muhammed, karşılaşmanın ardından Arda Güler ve Vitor Pereira ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymek istediğini vurgulayan genç solak, ''Ben Fenerbahçeli doğdum. Benim hayallerim burada kupa kazanmak ve burada yıllarca forma giymek. Yarınla birlikte bu gol benim için burada kalacak ve daha fazla çalışacağım. Her zaman gelişmek zorundayım. Bu gol bugünde kaldı, yarın yeni bir gün.'' ifadelerini kullandı.

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