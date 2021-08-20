Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya: Hayallerim burada kupa kazanmak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Kanaryai, genç yıldızı Muhammed Gümüşakaya'nın golü ile maçtan galip ayrıldı. Muhammed Gümüşkaya, Helsinki maçı sonrası teknik direktör Vitor Perieira ve takım arkadaşı Arda Güler ile basın toplantısı düzenledi. 20 yaşındaki orta saha yaptığı açıklamada, "Ben Fenerbahçeli doğdum. Benim hayallerim burada kupa kazanmak ve burada yıllarca forma giymek" dedi. İşte o sözler... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı. Sarı Lacivertli ekibe galibiyeti getiren gol, 20 yaşındaki orta saha Muhammed Gümüşkaya'dan geldi.
Fenerbahçe forması altında çıktığı ilk Avrupa maçında ilk golünü atmayı başaran Muhammed, karşılaşmanın ardından Arda Güler ve Vitor Pereira ile birlikte kameraların karşısına geçti.
Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymek istediğini vurgulayan genç solak, ''Ben Fenerbahçeli doğdum. Benim hayallerim burada kupa kazanmak ve burada yıllarca forma giymek. Yarınla birlikte bu gol benim için burada kalacak ve daha fazla çalışacağım. Her zaman gelişmek zorundayım. Bu gol bugünde kaldı, yarın yeni bir gün.'' ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası