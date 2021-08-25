25 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Vitor Pereira Helsinki - Fenerbahçe maçı öncesi konuştu! "Hırslı ve kazanmak isteyen bir takım olacak"

Pereira Helsinki maçı öncesi konuştu! Hırslı ve kazanmak isteyen bir takım olacak
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 Giriş Tarihi: 25.08.2021

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Arvupa Ligi play-off turunda Helsinki ile oynayacakları rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, "Zor bir maç olacak. Organize bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da gruplara kalmak istiyorlar. Sahada hırslı ve kazanmak isteyen bir takım olacak. Şartların bizi etkilemesine izin vermeyeceğiz." dedi. (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya ekibi Helsinki'yi 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, perşembe günü Finlandiya'da rakibiyle rövanş maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira ve Breziyalı futbolcu Luiz Gustavo, mücadele öncesi basının karşısına çıktı. Pereira ve Gustavo'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Luiz Gustavo'nun açıklamaları:

"Avrupa Ligi'nde devam edebilmemiz için çok önemli bir maç. Buraya turu geçmek için geldik. Koşullardan bağımsız olarak sahaya yansıtmak istediğimiz net bir felsefemiz var. Elimizden geleni yaptığımız sürece şartların bizi etkileyeceğini düşünmüyorum."

Vitor Pereira'nın açıklamaları:

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

"Zor bir maç olacak. Organize bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da gruplara kalmak istiyorlar. Yarın sahada hırslı ve kazanmak isteyen bir takım olacak. Şartların bizi etkilemesine izin vermeyeceğiz."

"AGRESİF VE KALİTELİ BİR FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Önümüzdeki 2 maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp agresif ve kaliteli bir futbol oynamaya çalışacağız. Herkesin çok koştuğu ve çalıştığı bir maç olacak. Yaşadığımız sakatlıklar ve koşullardan bağımsız olarak önemli olan, oyunumuzu sahaya yansıtmak olacak."

"Şu an burada bizimle oynayan oyuncular en iyileri. Sahada ne kadar kalırlarsa kalsınlar aynı özveriyi gösterecekler. Kimin oynadığının bir önemi olmayacak."

Pereira Helsinki maçı öncesi konuştu!

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