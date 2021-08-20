20 Ağustos 2021, Cuma
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Valencia'dan gelen haber üzerine Fenerbahçe'nin Pazar günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçında teknik heyet 11'i belirlerken forvette alternatif oluşturmuş oldu.
Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan sevindiren haber! | Son dakika spor haberleri...
Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıkların ardından hazırlık maçında sakatlanan Enner Valencia'dan sevindiren haber geldi. Yıldız futbolcu takımla birlikte çalışmalara başladı. | Son dakika spor haberleri... (FB spor haberleri)
Sakatlıklar nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Fenerbahçe 'ye Enner Valencia'dan müjdeli haber geldi. Tecrübeli futbolcu bugün gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Bu gelişme teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
Helsinki ile oynanan maçta İrfan Can Kahveci ve Novak'ın sakatlanarak oyun alanını terk etmesi Sarı Lacivertlileri bir hayli endişelendirmişti. Serdar Dursun'un da ilk haftadan Adana Demirspor maçında sakatlanması Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın işlerini bir hayli zora sokmuştu.
Valencia'dan gelen haber üzerine Fenerbahçe'nin Pazar günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçında teknik heyet 11'i belirlerken forvette alternatif oluşturmuş oldu.
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