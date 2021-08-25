25 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'yle adı anılan Alexis Sanchez'den transfer sözleri! "Inter'de..."

Sanchez’den transfer sözleri! Inter’de...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.08.2021

Son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Alexis Sanchez'den transfer açıklaması geldi. Şilili yıldız, "Inter'de çok mutluyum." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Inter'in 32 yaşındaki Şilili yıldızı Alexis Sanchez, Şili televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Diz sakatlığı nedeniyle bu yaz Inter ile hazırlık kampına katılamayan Alexis Sanchez, Genoa ile oynanan ilk maçta da forma giyememişti. Rehabilitasyon süreciyle ilgili bilgi veren Alexis, "İyileşme sürecim günden güne daha iyiye gidiyor. Inter ile antrenmanlara çıkacağım ve neler olacağını göreceğiz." dedi.

"INTER'DE ÇOK MUTLUYUM!"

Milli aradan sonra sahalara geri dönmeyi hedefleyen Alexis Sanchez, "Inter'de çok mutluyum. Yeniden sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

1138 DAKİKADA 14 GOLE ETKİ

Manchester United'dan Inter'e bonservissiz olarak transfer olan Alexis Sanchez, geçen sezon Serie A'da 30 maça çıkıp 1138 dakikada 7 gol ve 7 asist istatistikleri yakaladı.

F.Bahçe'den süper transfer hamlesi! Peş peşe gelecekler haberin devamı

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