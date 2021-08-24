24 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz forvet önerisi! Stephane Bahoken...

Fener’e sürpriz forvet! Son karar Pereira’nın
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.08.2021

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, golcü arayışlarını sürdürüyor. Özellikle gündemine yıldız futbolcuları alan sarı lacivertliler, henüz forvet transferinde mutlu sona ulaşabilmiş değil. Bir çok futbolcuyla görüşme gerçekleştiren yönetime, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers forması giyen Stephane Bahoken önerildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Takımdan ayrılmayı planlayan Bahoken'in bu nedenle uygun bir bedelle transfer olabileceği iletildi.

Vitor Pereira 'kefil' oldu! İşte Fenerbahçe'nin yeni sağ beki...

Bahoken, Kamerun Milli Takımı'nda da 14 kez görev yaptı. 29 yaşındaki forvet, Angers'te bu sezon 3 lig maçında 64 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. Bahoken, geçen sezon ise ligde 30 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırmıştı.

Fanatik'in haberine göre; yıldız bir forvetle hücum hattını takviye etmek isteyen yönetimin, Kamerunlu oyuncuyu Pereira'nın istemesi halinde alternatif olarak değerlendirebilir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Ozan Tufan’ın Watford’a katılacağı tarih belli oldu! Ozan Tufan'ın Watford'a katılacağı tarih belli oldu!
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı!
Özil’den Kim’e büyük övgü! Bana Sergio Ramos’u hatırlattı Özil'den Kim'e büyük övgü! "Bana Sergio Ramos'u hatırlattı"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör