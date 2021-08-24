Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, golcü arayışlarını sürdürüyor. Özellikle gündemine yıldız futbolcuları alan sarı lacivertliler, henüz forvet transferinde mutlu sona ulaşabilmiş değil. Bir çok futbolcuyla görüşme gerçekleştiren yönetime, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers forması giyen Stephane Bahoken önerildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Takımdan ayrılmayı planlayan Bahoken'in bu nedenle uygun bir bedelle transfer olabileceği iletildi.

Bahoken, Kamerun Milli Takımı'nda da 14 kez görev yaptı. 29 yaşındaki forvet, Angers'te bu sezon 3 lig maçında 64 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. Bahoken, geçen sezon ise ligde 30 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırmıştı.

Fanatik'in haberine göre; yıldız bir forvetle hücum hattını takviye etmek isteyen yönetimin, Kamerunlu oyuncuyu Pereira'nın istemesi halinde alternatif olarak değerlendirebilir.

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