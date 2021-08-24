Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz forvet önerisi! Stephane Bahoken...
Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, golcü arayışlarını sürdürüyor. Özellikle gündemine yıldız futbolcuları alan sarı lacivertliler, henüz forvet transferinde mutlu sona ulaşabilmiş değil. Bir çok futbolcuyla görüşme gerçekleştiren yönetime, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers forması giyen Stephane Bahoken önerildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Takımdan ayrılmayı planlayan Bahoken'in bu nedenle uygun bir bedelle transfer olabileceği iletildi.
Bahoken, Kamerun Milli Takımı'nda da 14 kez görev yaptı. 29 yaşındaki forvet, Angers'te bu sezon 3 lig maçında 64 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. Bahoken, geçen sezon ise ligde 30 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırmıştı.
Fanatik'in haberine göre; yıldız bir forvetle hücum hattını takviye etmek isteyen yönetimin, Kamerunlu oyuncuyu Pereira'nın istemesi halinde alternatif olarak değerlendirebilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası