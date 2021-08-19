20 Ağustos 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Otokoç ile anlaşmasını uzattı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, futbol takımının forma göğüs reklamı AVIS'in de yer almasını da içeren Otokoç Otomotiv AŞ ile anlaşmasını 1 yıl daha uzattı. (FB spor haberi)
Sarı lacivertli kulüp, bu anlaşma sonucunda 50 milyon TL artı KDV kazanılacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Fenerbahçe'nin KAP'a açıklaması şu şekilde: "Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2021/2022 sezonu için sözleşme bedeli 50.000.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır"
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