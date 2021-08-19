Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transferle ayrılık! Ozan Tufan resmen Watford'da
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertlilerde, performansı her sezon tartışılan Ozan Tufan, Watford'a transfer oldu. Milli futbolcunun, satın alma opsiyonu ile İngiliz kulübüne kiralandığını açıklandı. Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır" denildi. Ozan Tufan'ı resmen açıklayan Watford ise, "Transferde Ozan Tufan için birçok Premier Lig ve Avrupa kulübünü yendik" açıklamasını yaptı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın ayrılığını resmen açıkladı. Yıldız isim, Watford'a transfer oldu.
İşte o açıklama;
"Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.
Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz.
Yolun açık olsun Ozan Tufan."
WATFORD: OZAN TUFAN İÇİN BİR ÇOK PREMIER LİG KULÜBÜNÜ YENDİK!
Watford kulübü, Ozan Tufan'ın transferini açıklarken, transferde "Birçok Premier Lig ve Avrupa kulübünü yendik" açıklamasını yaptı.
İşte o açıklama,
"Watford, Fenerbahçe'den Türk orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonlu kiraladı. Kulübümüz, bu imzayı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyor.
26 yaşındaki oyuncu, kendi ülkesindeki 10 yıllık üst düzey futbol deneyiminin ardından, 63 kez de milli takım forması giydi.
Tufan'ın kariyeri, 2015 yılında Süper Lig devi Fenerbahçe'ye taşınmadan önce Bursaspor'da başladı. O günden bu yana Fenerbahçe'de 174 maça çıktı ve bir dönem Alanyaspor'da kiralık forma giydi.
Orta saha oyuncusunu transfer edebilmek için kulübümüz, bir çok Premier Lig ve Avrupa kulübünü yenmeyi başardı.
Watford'a hoşgeldin Ozan Tufan!"
İŞTE FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI:
FENERBAHÇE'DEN OZAN TUFAN'A TEŞEKKÜR!
Ozan Tufan'a başarılar dileriz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 19, 2021
🔗 https://t.co/8YZSRMWjIl pic.twitter.com/WoFrGIcdiC
Her şey için teşekkürler, yolun açık olsun @Ozan 💛💙 pic.twitter.com/56WhIwRJTA— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 19, 2021
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