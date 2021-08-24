24 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Kim Min-Jae yorumu: Bana Sergio Ramos'u hatırlattı

Özil’den Kim’e büyük övgü! Bana Sergio Ramos’u hatırlattı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den flaş Kim Min-Jae açıklaması geldi. Özil, "Kim, sakin biri ve bence zeki bir oyuncu. Sert müdahaleler yapmasa bile rakip oyuncularla sakin ve zekice mücadele ediyor. Bana Sergio Ramos'u hatırlattı." ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kim Min-Jae hakkında bir Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu.

Kim Min-Jae'i Sergio Ramos'a bezeten Özil, "Kim, sakin biri ve bence zeki bir oyuncu. Sert müdahaleler yapmasa bile rakip oyuncularla sakin ve zekice mücadele ediyor. Bana Sergio Ramos'u hatırlattı" dedi.

Kim Min-Jae'i değerlendiren Mesut Özil, "Sıcakkanlı davranışlarından etkilendim. Kolay bir şekilde kaynaşacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de onunla beraber oynamak çok güzel. Umarım burada birçok başarı kazanır" şeklinde konuştu.


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