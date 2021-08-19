20 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Altay Bayındır için talebi 25 milyon Euro!

F.Bahçe’nin Altay Bayındır için talebi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.08.2021

Fenerbahçe, Altay Bayındır için bonservis bedelini belirledi. Inter, Lyon, Tottenham ve Ajax'ın tekliflerini reddeden sarı lacivertliler, genç kaleciyi bu sezon takımda tutma kararı aldı ve minimum 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Ozan TufanWatford'a kiralayan ve bir sonraki sezon 7.5 milyon euroluk bonservis bedelini kasasına koymaya hazırlanan Fenerbahçe asıl büyük hamlesini Altay Bayındır ile yapmaya hazırlanıyor.

Inter, Lyon, Tottenham ve Ajax'tan gelen teklifleri bu sezon geri çevirerek Altay Bayındır'ın takımda kalmasını sağlayan Fenerbahçe, A Milli kalecinin olası satışına gelecek sezon vize verme kararı aldı.

Bu sezon başta Inter olmak üzere 10-12 milyon euro bandında teklifler alan Fenerbahçe, Altay Bayındır için minimum 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
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