20 Ağustos 2021, Cuma
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Inter, Lyon, Tottenham ve Ajax'tan gelen teklifleri bu sezon geri çevirerek Altay Bayındır'ın takımda kalmasını sağlayan Fenerbahçe, A Milli kalecinin olası satışına gelecek sezon vize verme kararı aldı.
Bu sezon başta Inter olmak üzere 10-12 milyon euro bandında teklifler alan Fenerbahçe, Altay Bayındır için minimum 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Altay Bayındır için talebi 25 milyon Euro!
Fenerbahçe, Altay Bayındır için bonservis bedelini belirledi. Inter, Lyon, Tottenham ve Ajax'ın tekliflerini reddeden sarı lacivertliler, genç kaleciyi bu sezon takımda tutma kararı aldı ve minimum 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ozan Tufan'ı Watford'a kiralayan ve bir sonraki sezon 7.5 milyon euroluk bonservis bedelini kasasına koymaya hazırlanan Fenerbahçe asıl büyük hamlesini Altay Bayındır ile yapmaya hazırlanıyor.
Inter, Lyon, Tottenham ve Ajax'tan gelen teklifleri bu sezon geri çevirerek Altay Bayındır'ın takımda kalmasını sağlayan Fenerbahçe, A Milli kalecinin olası satışına gelecek sezon vize verme kararı aldı.
Bu sezon başta Inter olmak üzere 10-12 milyon euro bandında teklifler alan Fenerbahçe, Altay Bayındır için minimum 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
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