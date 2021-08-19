Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sürprizi!
Fenerbahçe'de, Helsinki maçında Valencia ve Serdar’dan faydalanamayacak olan Portekizli çalıştırıcı Vitore Pereira, Samatta’ya alternatif olarak Osayi’yi düşünüyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Avrupa Ligi play-off maçında Helsinki'yi konuk edecek Fenerbahçe'de golcü krizi yaşanıyor. Transfer kovalayan yönetim henüz golcü takviyesi gerçekleştiremezken üst üste gelen sakatlıklar da teknik direktör Vitor Pereira'yı zora soktu. Tedavileri süren Valencia ve Serdar Dursun'dan Helsinki maçında faydalanamayacak olan Portekizli, formsuz Samatta'ya mecbur kalmış durumda. Ancak Tanzanyalı'ya güvenmeyen Pereira, alternatif üretmeye çalışıyor. Ki bu bağlamda taktik idmanlarda Osayi'yi forvette deniyor.
NEDEN KADRODA YOKLAR?
Adana deplasmanında Serdar Dursun sakatlandıktan sonra en uçta görev olan Osayi'nin ilk on bir golcüsü olması hâlinde orta dörtlünün sağında Nazım şans bulacak. Öte yandan Vitor Pereira, Ferdi'yi de kızağa çekecek. Genç oyuncunun savunmasını yeterli bulamayan Portekizli, savunma üçlüsünü Tisserand, Serdar Aziz, Szalai'den oluşturup, Novak'ı ortanın soluna kaydıracak. Bütün bu süreçte Caner ve Thiam gibi oyuncuların kadro dışı bırakılması eleştirilerin artmasına da sebep oluyor.
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