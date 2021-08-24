Fenerbahçe maçı: Helsinki - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe, Helsinki'ye konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Fin ekibini yenerek gruplara kalmak istiyor. Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de forma giyemeyecek. Öte yandan Kim-Min Jae'de maçta oynayamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'i de yer alıyor. Peki, Helsinki - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe, Helsinki'ye konuk olacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Helsinki - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HELSINKI - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Helsinki - Fenerbahçe maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da TV 8'de canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Serdar, Ferdi, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia
HELSINKI - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK EN BÜYÜK PROBLEM!
Sarı lacivertli ekibin önemli oyuncuları arka arkaya sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin tedavilerine devam edildi.
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