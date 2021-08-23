23 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Eski Fenerbahçeli Alex de Souza'dan Arda Güler'e tebrik!

Alex de Souza’dan Arda Güler’e mesaj!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler ile ilgili bir paylaşım yaptı. Brezilyalı isim, Fenerbahçe'nin, Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada ilk golün asistini yapmıştı. Bu asist sonrası genç yıldızı tebrik eden Alex, "Gelecekte yapacağın bir çok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya’dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ve sarı lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza, twitterdan duygulandıran paylaşımlarda bulundu. Alex de Souza, Arda Güler'e desteğini sunarken genç yetenek Arda, Alex de Souza'ya teşekkürlerini iletti. İşte o paylaşımlar...

ALEX DE SOUZA: BAŞARILI KARİYERİN İÇİN DESTEĞİMİ SUNUYORUM

Alex, sosyal medya hesabından Arda için Türkçe mesaj yayınlarken, "Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın bir çok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya'dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum" dedi.

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