Son dakika spor haberi: Eski Fenerbahçeli Alex de Souza'dan Arda Güler'e tebrik!
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler ile ilgili bir paylaşım yaptı. Brezilyalı isim, Fenerbahçe'nin, Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada ilk golün asistini yapmıştı. Bu asist sonrası genç yıldızı tebrik eden Alex, "Gelecekte yapacağın bir çok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya’dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ve sarı lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza, twitterdan duygulandıran paylaşımlarda bulundu. Alex de Souza, Arda Güler'e desteğini sunarken genç yetenek Arda, Alex de Souza'ya teşekkürlerini iletti. İşte o paylaşımlar...
ALEX DE SOUZA: BAŞARILI KARİYERİN İÇİN DESTEĞİMİ SUNUYORUM
Alex, sosyal medya hesabından Arda için Türkçe mesaj yayınlarken, "Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın bir çok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya'dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum" dedi.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR:
Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın bir çok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya'dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum @10ardaguler ⚽️👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/PkLlj5if6n— Alex de Souza (@Alex10) August 23, 2021
Thank you so much for your support. idol i miss you💛💙 https://t.co/gUIScJVVGv— Arda Güler (@10ardaguler) August 23, 2021
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