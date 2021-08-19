Fenerbahçenin gözü golcü transferinde! Cedric Bakambu, Moussa Dembele, Hee Chan Hwang, Alfredo Morelos ve Hamdallah...
Fenerbahçe'de Süper Lig'e 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle başlamanın ardından gözler forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertlile buna göre listesine 5 ismi birden aldı. Hee Chan Hwang, Morelos da listede. Sürpriz isim ihtimali de artıyor. İşte Fenerbahçe'nin golcü bekleyişinde son durum... (Son dakika FB transfer haberleri)
Süper Lig'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de, golcü bekleyişi devam ediyor. Dembele ve Bakambu için temaslar sürüyor. Hee Chan Hwang, Morelos da listede. Sürpriz isim ihtimali de artıyor. Fotomaç'ın haberine göre işte Fenerbahçe'nin golcü bekleyişinde son durum...
HEE CHAN HWANG
Alexander Sörloth'un rotayı Marsilya'ya kırması sonrası Leipzig'le yapılan görüşmelerde gündeme geldi. 1.77 boyundaki Güney Koreli forvet 25 yaşında. Leipzig'de genelde sonradan oyuna giriyor. Bundesliga'da 19 maçta siftah yapamadı. Almanya Kupası'nad 3 gol+2 asist gerçekleştirdi.
ALFREDO MORELOS
Diğer adaylarda ilerleme sağlanamayınca gündeme alındığı iddia ediliyor. Glasgow Rangers'ta oynuyor. 25 yaşındaki Kolombiyalı geçtiğimiz sezonu 17 gol+13 asist ile kapattı. Bonservis bedeli 12 milyon euro. Kolombiya Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi, 1 kez fileleri havalandırdı.
CEDRIC BAKAMBU
Çin basını, Beijing Guoun ile sözleşmesi aralık ayında bitecek olan Cedric Bakambu'nun erken takımdan ayrılma ihtimalinin arttığını yazdı. Fenerbahçe'nin Sevilla ile birlikte transfer için devrede olduğu belirtiliyor. 30 yaşındaki Kongo'lu golcü için resmi temasların her an başlayabileceği iddia edildi.
MOUSSA DEMBELE
Lyon'un Mali asıllı oyuncusu için Fenerbahçe'nin görüşmeleri gizli yürüttüğü ifade ediliyor. 25 yaşındaki forvet için Pelkas takası da gündemde... Ancak Dembele'nin temsilcisi Mansa Fofana'nın, "Söylentiler nereden çıkıyor, bilmiyorum, ama biz Fenerbahçe'yle görüşmedik" açıklaması kafaları karıştırdı.
SON ADAY HAMDALLAH
Fenerbahçe'nin Al Nasr'la bağlarını koparmaya hazırlanan Abdürrezzak Hamdallah'ı da forvet listesine eklediği ileri sürüldü. 30 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 252 maçta 220 gol attı. 49 da asist gerçekleştirdi. Bir yıl daha kontratı bulunan Faslı santrforun durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi. Hamdalla'ın Transfermarkt sitesinde piyasa değeri 5 milyon euro.
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