Süper Lig'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de, golcü bekleyişi devam ediyor. Dembele ve Bakambu için temaslar sürüyor. Hee Chan Hwang, Morelos da listede. Sürpriz isim ihtimali de artıyor. Fotomaç'ın haberine göre işte Fenerbahçe'nin golcü bekleyişinde son durum...